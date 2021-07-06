Müsilaj Çanakkale sahillerindeki etkisini yitirdi

Çanakkale Haberleri Anadolu Ajansı 06.07.2021 - 16:06
Çanakkale Haberleri - Anadolu Ajansı,
ÇANAKKALE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlatılan çalışmalar, dördüncü haftasında aralıksız sürüyor.
Biga ilçesi Karabiga beldesi sahili ile Ezine'nin Geyikli beldesi, Bozcaada İskelesi ve Ayazma Plajı'nda müsilaj tabakalarına rastlanmadı. Temizlik çalışmaları sonucu sahil boyunda yok denilecek kadar azalan müsilajın durumu, drone ile havadan görüntülendi.
Çanakkale'nin tatil beldelerinde müsilajın etkisini yitirmesi dolayısıyla hareketlilik de arttı.
Çanakkale Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Çanakkale Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.