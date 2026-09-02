Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarptı

Kazada ağır yaralanan Masal Çelik hastanedeki yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralılar sürücü O.D., B.Ç., C.Ç. ve Z.Ç. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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