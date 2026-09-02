Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarptı
02.09.2026 01:56
Son Güncelleme: 02.09.2026 02:01
Çanakkale'de otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarptı.
Çanakkale'de yolun karşısına geçmek isteyen aileye otomobil çarptı. 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti. 4 kişi ağır yaralandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde O.D. yönetimindeki 17 PC 410 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen aileye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada Baba B.Ç., anne C.Ç., kızları Z.Ç. ve Masal Ç. ağır yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazada ağır yaralanan Masal Çelik hastanedeki yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralılar sürücü O.D., B.Ç., C.Ç. ve Z.Ç. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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