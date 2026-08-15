NTV

Parkta oynayan çocuğun topunu tilki çaldı

15.08.2026 11:54

Parkta oynayan çocuğun topunu tilki çaldı
IHA

Tilki çocuğun topunu kapıp kaçtı.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Çanakkale’de parkta top oynayan 3 yaşındaki Demir’in yanına yaklaşan tilki, çocuğun attığı topunu alarak hızla uzaklaştı.

Olay, Kepez beldesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesinin gözetiminde parkta top oynayan Demir’in yanına bir tilki yaklaştı. Ne olduğunu anlamaya çalışan küçük çocuk, topunu tilkiye doğru attı.

Topu alan tilki, kısa süre oynadıktan sonra topu ağzına alarak bölgeden uzaklaştı.

 

Çocuğun şaşkınlıkla izlediği o anlar, ailesi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

ÇANAKKALE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇANAKKALE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.