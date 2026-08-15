Parkta oynayan çocuğun topunu tilki çaldı

Çocuğun şaşkınlıkla izlediği o anlar, ailesi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Kepez beldesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesinin gözetiminde parkta top oynayan Demir’in yanına bir tilki yaklaştı. Ne olduğunu anlamaya çalışan küçük çocuk , topunu tilkiye doğru attı.

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