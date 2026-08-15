Parkta oynayan çocuğun topunu tilki çaldı
15.08.2026 11:54
Tilki çocuğun topunu kapıp kaçtı.
Çanakkale’de parkta top oynayan 3 yaşındaki Demir’in yanına yaklaşan tilki, çocuğun attığı topunu alarak hızla uzaklaştı.
Olay, Kepez beldesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesinin gözetiminde parkta top oynayan Demir’in yanına bir tilki yaklaştı. Ne olduğunu anlamaya çalışan küçük çocuk, topunu tilkiye doğru attı.
Topu alan tilki, kısa süre oynadıktan sonra topu ağzına alarak bölgeden uzaklaştı.
Çocuğun şaşkınlıkla izlediği o anlar, ailesi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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