Sağanak yağış hayatı felç etti. Köprü çöktü, yollar sular altında kaldı

Ayvacık ilçesinde 3 gündür etkili olan ve aralıklarla süren sağanak yağış, hayat adeta durma noktasına geldi.

Bölgede bulunan çay ve dere aşırı yağış nedeniyle taştı. Ayvacık'ın Ümmühan Mahallesi Çayiçi mevkiinde derenin taşması sonucu bir demir köprü kullanılamaz hale geldi.

Fırtına ve sağanak sebebiyle demir köprüde çökme meydana geldi. Aynı zamanda tarım arazileri de yağıştan olumsuz etkilendi.

