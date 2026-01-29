Sağanak yağış hayatı felç etti. Köprü çöktü, yollar sular altında kaldı
29.01.2026 15:35
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olmaya devam eden sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı.
Ayvacık ilçesinde 3 gündür etkili olan ve aralıklarla süren sağanak yağış, hayat adeta durma noktasına geldi.
İlçeye girişi sağlayan 3 numaralı yolun girişi kapandı. Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Bölgede bulunan çay ve dere aşırı yağış nedeniyle taştı. Ayvacık'ın Ümmühan Mahallesi Çayiçi mevkiinde derenin taşması sonucu bir demir köprü kullanılamaz hale geldi.
Fırtına ve sağanak sebebiyle demir köprüde çökme meydana geldi. Aynı zamanda tarım arazileri de yağıştan olumsuz etkilendi.
İlçede sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor.
YASAL UYARI
ÇANAKKALE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇANAKKALE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.