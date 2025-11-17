Traktörden düşen Kadir Ayaz'dan acı haber
17.11.2025 14:33
AA
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dedesinin kullandığı traktörden düşen 8 yaşındaki Kadir Ayaz Hırslı hayatını kaybetti.
Eceabat'a bağlı Kumköy köyünde tarlada dedesi Nedim Ü.'nün kullandığı traktörden düşen 8 yaşındaki Kadir Ayaz Hırslı yaralandı.
Hırslı, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Hırslı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
