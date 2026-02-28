Yasa dışı avcılık yapan 7 kişiye 98 bin TL ceza
28.02.2026 10:58
IHA
Yasa dışı avcılık yapan 7 kişiye toplam 98 bin 434 TL para cezası uygulandı.
İHA
Çanakkale'de yapılan doğa koruma ve kontrolü çalışmalarında yasa dışı avcılık yapan 7 kişiye toplam 98 bin 434 TL para cezası uygulandı.
