Yasa dışı avcılık yapan 7 kişiye 98 bin TL ceza

28.02.2026 10:58

IHA

Yasa dışı avcılık yapan 7 kişiye toplam 98 bin 434 TL para cezası uygulandı.

Çanakkale'de yapılan doğa koruma ve kontrolü çalışmalarında yasa dışı avcılık yapan 7 kişiye toplam 98 bin 434 TL para cezası uygulandı.

Çanakkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince doğa koruma ve kontrolü çalışmalarına devam ediliyor. 

 

Şubat ayı içerisinde yapılan denetimelrde 285 avcı kontrol edildi.

 

Yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 7 kişiye toplam 98 bin 434 TL idari para cezası uygulandı.

