Zıpkınla avlanırken kaybolmuştu: 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (Çanakkale Haberleri)

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Çayır Plajı'nda, 2 gün önce zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan Emin Atik Meral'in (54) cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale Haberleri 21.07.2021 - 21:14

Zıpkınla avlanırken kaybolmuştu: 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Bozcaada'da 19 Temmuz günü Emin Atik Meral, eşi Hülya, oğlu Batuhan, kardeşi Atiker Meral ve arkadaşı Özcan Tarımcıoğlu ile denize girmek için Çayır Plajı'na gitti.

Emin Atik Meral, saat 16.30 sıralarında, balık avlamak üzere şnorkel, zıpkın ve paletle denize girdi. İki saat denizden çıkmayan Meral için arama çalışması başlatıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Sahil Güvenlik Kıdemli Binbaşı Ercan Oran ile Emin Atik Meral'i arama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Devletin tüm imkanlarıyla, kaybolan Meral için arama ve kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirten Vali Aktaş, "En kısa zamanda arama kurtarma faaliyetlerinden sonuç almayı ümit ediyoruz, kaybolan vatandaşımızın ailesine sabır diliyorum" dedi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar Atik'in cansız bedenini saat 19.30 sıralarında Polente Burnu'nda kıyıya vurmuş halde buldu. Savcılık incelemesi sonrası Atik'in cansız bedeni cenaze aracına alınarak Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü.

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