Çanakkale'de 19 kişi yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ve ilçelerde 13-20 Temmuz tarihleri arasında kapsamlı huzur ve güvenlik uygulamaları gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde toplam 10 bin 3 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 2 bin 767 araç kontrol edildi.

Kontroller esnasında farklı suçlardan arandığı tespit edilen 19 şüpheli yakalandı; bu kişilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuralları ihlal ettiği belirlenen 405 araç sürücüsüne ise idari trafik para cezası kesildi.

OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU VE KUMAR DENETİMİ

Aramalarda 2 kilo 369 gram uyuşturucu madde, 4 kök kenevir ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla işlem yapılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak suçundan hakkında işlem yapılan 22 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Asayiş olayları kapsamında 'kasten yaralama' suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli ile 'cinsel saldırı' suçundan yakalanan 1 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan kumar oynatıldığı belirlenen bir adreste yapılan denetimde, 8 bin 800 lira nakit para ile iskambil kağıtlarına el konuldu.

İş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye idari para cezası verilirken, yer ve imkan sağlayan 1 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Ayrıca çevreye rahatsızlık veren ve kamu huzurunu bozan 97 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulandı.