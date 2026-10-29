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Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu

29.10.2026 13:53

Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı

İhbar üzerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA
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Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kordon Boyu'nda bulunan Koltuk Barınağı mevkisindeki fenerin önünde denizde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.

 

Olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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