Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu
29.10.2026 13:53
Anadolu Ajansı
İhbar üzerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Kordon Boyu'nda bulunan Koltuk Barınağı mevkisindeki fenerin önünde denizde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.