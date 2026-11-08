Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastasından 6 gündür haber yok

Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy köyünde Alzheimer hastası Zeynep Öztürk (80) 2 Kasım günü sabah erken saatlerinde evden ayrıldı. Geri dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Kaybolan kadın için AFAD, UMKE, jandarma tarafından zeytinlik ve ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

Aramalar 6’ncı gününde de devam ediyor.

Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komandolar, iz köpekleri, termal kamera ve dron ile de destek veriliyor.

Kaybolan kadının en son Taşağıl köyü mezarlığı yanında görüldüğü öğrenilirken, AFAD haritalı alan daraltma sistemiyle de arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.