Araç çarpan karaca yavrusu tedavi altına alındı

Samsun-İstanbul kara yolunda aracın çarpması sonucu yaralanan karaca yavrusu, Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.



Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede, karacanın ön bacağında kırık ve vücudunda çarpmaya bağlı çeşitli yaralanmalar tespit edildi.



Ameliyat edilen karacanın, iyileşme sürecinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

