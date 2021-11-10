Çankırı merkezli suç örgütü operasyonunda 16 kişi tutuklandı

Çankırı Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çek senet ve para tahsilatı, tehdit, yaralama ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik Çankırı ve Karabük'te operasyon düzenlendi.



Örgüt elebaşı ve üyeleri ile örgütle bağlantılı şüphelilere ait 16 adreste yapılan aramada, 5 kilo 719 gram esrar, 567 gram bonzai, 3 gram eroin, 52 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, 95 sentetik hap, 3 elektronik terazi, 4 tabanca, ruhsatsız otomatik av tüfeği, 6 elektrikli fünye ve infilak kapsülü, 6 dinamit kartuşu olduğu değerlendirilen kimyasal madde, 70 santimetre saniyeli fitil, 200 gram patlayıcı olduğu değerlendirilen kimyasal madde ile 21 senet, 38 bono, 26 çek ele geçirildi.



Olayla ilgili H.B, R.K, H.K, B.U, B.B, R.Ç, M.Y, F.I, E.D, Ş.B, S.T, M.G, M.D, M.K, Y.Ç. ve C.Y. gözaltına alındı.





Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

