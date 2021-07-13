Çankırı Valisi Ayaz, Kurban Bayramı'nda Covid-19 nedeniyle alınacak tedbirleri açıkladı

Vali Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde 174 noktada kurban kesim alanı belirlendiğini söyledi.

Bu alanlarda gerekli tedbirlerin alınacağını belirten Ayaz, "İşletme sahiplerine gerekli tebligatlar yapılacak. Malumunuz geçen yıl Kurban Bayramı'ndan sonra vakalarımız çok ciddi sayılara ulaşmış, bunun sonucunda da çok sayıda ölüm gerçekleşmişti." dedi.

Salgının devam ettiğini, vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurgulayan Ayaz, "Onun için kesinlikle kurban kesim yerlerinde ikram olmayacak. Her türlü vasıtayla ilan ediyoruz, sadece kurban sahiplerinin kesim yerlerine gitmelerine izin verilecek. Vatandaş maalesef ailecek gidiyor. Zaten kurban hisseli, ilave aile bireyleri de eklenince ciddi bir kalabalık oluyor. Bunu engellememiz lazım" dedi.

Kurbanın dinen üç gün boyunca kesilebildiğine, ilk gün yoğunluk oluşturulmaması gerektiğine dikkati çeken Ayaz, kesimin üç güne yayılmasının daha iyi olacağını düşündüklerini kaydetti.

Ayaz, bugün kentte vaka sayısında ciddi artış olmadığını ancak delta varyantından kaynaklı vaka sayısının 19'a çıktığını anlatarak şöyle konuştu:

"Ramazan öncesinde başladığımız bir yöntem vardı. Köye gelen herkese 7 gün izolasyonda bulunmaları için muhtarlık aracılığıyla tebligatta bulunuyorduk. Muhtarlıklar bu tebligatların bir örneğini vatandaşa, bir örneğini jandarmaya teslim ediyor. Jandarma da onun kontrolünü sağlıyor. Bunun çok faydasını da gördük. Ona devam edeceğiz. Salgın döneminde uzun süredir şehir girişlerinde kontrollerimiz devam ediyor. O uygulamamıza da devam edeceğiz. İl genelinde toplam yaptığımız aşı 159 bin 720. 11 bin 182 de üçüncü dozumuz var."