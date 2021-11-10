Çankırı'da 112 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Çankırı Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda, 109 bin 200 boş makaron, 3 bin 400 içi tütün dolu makaron, 1 kilogram paket tütün, elektronik makaron doldurma makinesi ve alkol damıtma düzeneği ele geçirildi.



Olayla ilgili B.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.





