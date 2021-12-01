Çankırı'da kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Haberler - Çankırı Haberleri Anadolu Ajansı 01.12.2021 - 10:03
Çankırı Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi ile Kurşunlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ile Kurşunlu ve Bayramören ilçelerindeki haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlıklarına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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