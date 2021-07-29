Çankırı'da yaş grubu düştükçe Covid-19 aşılanma oranı azalıyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, aşılamada istenilen noktaya gelinemediği belirtildi. Kurban Bayramı'nın ardından vaka sayılarının yükselişe geçtiğine işaret edilen açıklamada, toplum sağlığını korumak ve tedbirlerin geri gelmemesi için mutlaka aşı olunması gerektiği, aşı ile koronavirüsten korunulabileceği vurgulandı.

Kentte 55-59 yaş arası 11 bin 578 vatandaştan 9 bin 856'sının aşı olduğu, kalan 1722 kişinin de bir an önce aşı olması gerektiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"50-54 yaş arası 9 bin 712 vatandaşımızdan 7 bin 478'i aşı olarak toplum sağlığına katkıda bulundu. 45-49 yaş arası 10 bin 118 vatandaşımızdan 7 bin 163'ü, 40-44 yaş arası 11 bin 523 vatandaşımızdan 7 bin 628'i, 35-39 yaş arası 11 bin 369 vatandaşımızdan 6 bin 519'u, 30-34 yaş arası 12 bin 63 vatandaşımızın yarısından biraz fazlası olan 6 bin 464'ü aşı oldu. 25-29 yaş arası 13 bin 37 vatandaşımızın sadece 6 bin 304'ü aşısını yaptırdı. Koronavirüs sadece yaşlılara değil, gençlere de bulaşıyor. Bu virüsten kurtulmak için lütfen aşı olalım. Oldukça yüksek genç nüfusa sahip olan Çankırı'mızda 17-24 yaş arası 19 bin 591 gencimizden ise sadece 8 bin 53'ü aşı oldu. Geleceğimiz, şehrimizin ve ülkemizin umudu olan 11 bin 538 gencimizi de sağlıklı bir gelecek için aşı olmaya davet ediyoruz."