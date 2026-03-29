D100’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Çerkeş ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı taburcu edilirken araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.