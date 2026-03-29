D100’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
29.03.2026 14:49
Çankırı'da trafik kazası.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Çerkeş ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı taburcu edilirken araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
