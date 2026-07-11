Park halindeki traktöre çarpan otomobilde 3 can kaybı
11.07.2026 15:53
Olay Çankırı-Kızılırmak kara yolunda gerçekleşti.
Kontrolden çıkan otomobilin traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında 8 yaşındaki bir çocuk ile 80 yaşındaki bir kadın bulunuyor.
Kaza, sabahın erken saatlerinde Çankırı-Kızılırmak kara yolunun Tepealagöz köyü yol ayrımında yaşandı. Adem S. (41) idaresindeki otomobil, yol kenarında duran bir traktöre çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen aracı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve itfaiye görevlisi yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, sürücü Adem S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Araç içinde sıkışan yolcular Sadık Aras İ. (8), Satı İ. (80) ve Sadık İ. (75) ise itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu çıkartılarak hastaneye götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 8 yaşındaki Sadık Aras İ. ile 80 yaşındaki Satı İ., kurtarılamadı.
Güvenlik güçleri, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.
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