Park halindeki traktöre çarpan otomobilde 3 can kaybı

Kontrolden çıkan otomobilin traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında 8 yaşındaki bir çocuk ile 80 yaşındaki bir kadın bulunuyor.

Güvenlik güçleri, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

Araç içinde sıkışan yolcular Sadık Aras İ. (8), Satı İ. (80) ve Sadık İ. (75) ise itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu çıkartılarak hastaneye götürüldü.

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