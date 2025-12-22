Tuz mağaralarıyla, termalleriyle turistlerin uğrak noktası oldu.
22.12.2025 16:35
İHA
Çankırı tuz mağralarına artan ilgi ve şifalı termallere gelen yoğun turist sayısıyla turizm odaklı gelişmeye devam ediyor.
Son dönemde turist kafilelerin rotası haline gelen Çankırı, müzeleri, tarihi ibadethaneleri ve tuz mağarasıyla büyük beğeni topluyor. Turizm şirketlerine farklı güzellikler sunabilen Çankırı ili turist kafilelerinin uğrak noktası oldu.
Çankırı'ya gelen 40 kişilik yerli turist kafilesi, kentin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı. Kafile, ilk olarak Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Araştırmacısı Erol Bayır'ın eşliğinde müzeleri gezerek kentin köklü tarihine tanıklık etti. Ardından dünyanın en büyük tuz mağaralarından biri olan Tuz Mağarasını ziyaret eden vatandaşlar, şehrin ibadet yerleri ve termalini gezip yöresel lezzetlerini tattı.
