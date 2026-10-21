Canlı tavuk yüklü kamyon devrildi. 4 yaralı
21.10.2026 11:38
Kamyonun kasasındaki tavukların bir kısmı da öldü.
Bolu'da canlı tavuk yüklü kamyonun virajda devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında, Emen köyü mevkisinde meydana geldi. Seben yönünden gelen H.A.’nın kontrolünü kaybettiği 14 ADS 066 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, rampa aşağı inerken virajda devrildi.
Sürücü H.A. ile kamyondaki H.A., U.G. ve T.G. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.