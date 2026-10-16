Çatalca'da dere taştı, kolu kırılan kadın kepçeyle karşıya geçirildi
16.10.2026 11:35
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çatalca'da evinde düşerek kolu kırılan Sultan Eren'e, sağlık ekipleri taşan dere yüzünden ulaşmakta zorluk çekti. Kepçe yardımıyla dereden geçirilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
OIay, Karamandere Mahallesi Karatepe Çıkmazı’nda meydana geldi. İddiaya göre, evinde yere düşen Sultan Eren'in (64) kolu kırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gitmek üzere yola çıkan sağlık ekipleri, dün yaşanan sağanak nedeniyle taşan dereden karşıya geçmekte zorluk çekti.
Yardım bekleyen Eren ve yakınları için bölgeye itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.
KEPÇEYLE DEREDEN KARŞIYA GEÇİRİLDİ
Kolu kırılan Sultan Eren, olay yerine gelen kepçe yardımıyla taşan dereden karşıya geçirildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eren, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.