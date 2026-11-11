Çatalca'da mürettebatı tarafından terk edilen gemi karaya oturdu
11.11.2026 14:55
Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, gemide inceleme başlattı.
Çatalca'da mürettebatı tarafından terk edildiği öğrenilen gemi, fırtınanın da etkisiyle Ormanlı Sahili'nde karaya oturdu.
Çatalca Ormanlı Sahili'nde bir geminin sürüklenerek karaya oturduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, geminin mürettebatı tarafından daha önce terk edildiğini belirledi.
Ekipler, geminin iç kısmında ve çevresinde inceleme yaptı.
Geminin bölgeye nasıl sürüklendiği ve teknik durumunun belirlenmesi için başlatılan incelemenin Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.