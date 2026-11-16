Çatalca'da park halindeki araç yandı. 1 gözaltı
16.11.2026 14:42
Araç, kullanılamaz hale geldi.
Çatalca'nın Karacaköy Mahallesi'nde park halindeki araçta yangın çıktı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Karacaköy Mahallesi'nde meydana geldi. B.Ö.'ye ait araç yanmaya başladı. Kısa sürede aracın tamamını saran yangını görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, aracın kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Karacaköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Ö.D. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.