Çatalca'ya mantar toplamaya gelen 2 kişi ormanda kayboldu. Saatler sonra bulundular
18.10.2026 16:34
İlk kontrolleri yapılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Çatalca'da mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan 2 kişi, jandarma ekipleri ve off-road ekiplerinin saatler süren arama çalışmalarının ardından sabaha karşı bulundu.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Çatalca'nın Karacaköy bölgesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Karacaköy'e gelen 2 kişi, mantar toplamak amacıyla ormana gitti. Bir süre sonra yönlerini kaybeden 2 kişiden uzun süre haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
ATV VE OFF-ROAD ARAÇLARIYLA ARAMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgede Karacaköy Jandarma ekipleri ve Karacaköy Off-Road Grub arama çalışması başlattı.
Çekmeköy'den Çatalca'ya geldikleri öğrenilen 2 kişinin cep- telefonlarını da çocuklarına bıraktıkları öğrenildi.
SABAHA KARŞI BULUNDULAR
Ekipler saatler süren çalışmalar sırasında kaybolan kişilere ellerindeki megafonlarla "Sesimi duyan var mı", "Yanınıza geleceğiz" şeklinde çağrı yaptı.
Arama çalışmalarının ardından kayıp 2 kişi, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında ormanda bulundu.
"AKŞAMDAN BERİ ATEŞ YANIYOR"
1'i kadın 2 kişi ormanda ekipler tarafından ateş yaktıkları yerde kurtarılmayı beklerken bulundu.
Kurtarılanlardan bir kişi "Akşamdan beri bu ateş yanıyor yoksa burada kalamazdık "dedi. İlk kontrolleri yapılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.