"Çay ver" diyene ceza gibi tarife. Yanlış kelime seçen 3 kat fazla para veriyor
14.11.2026 10:03
Üsluba göre fiyat tarifesi uygulanıyor.
Erzurum'da bir kahvehanede müşterilerinin çay isterken kullandığı üslup fiyatı etkiliyor. Ayrıca bedava çay için müşterilerden 9 belge isteniyor.
Erzurum’da 18 yıldır kahvehane işleten 50 yaşındaki Baki Macit, müşterilerinin çay isterken kullandığı üsluba göre farklı fiyat tarifesi uyguluyor.
Kahvehanede uygulanan fiyat tarifesine göre "Çay ver" diyen müşteriler 45 TL, "Çay gönder" diyenler 35 TL, "Çay versene" diyenler 25 TL, "Çay alabilir miyim?" diyerek rica edenler ise 15 TL ödüyor.
İLGİNÇ İSTEK
Macit, müşterilerinin çay içtikten sonra parasının olmadığını söylemesine karşı da farklı bir yöntem geliştirdi.
Bedava çay içmek isteyen müşterilerin getirmesi gereken belgeler arasında kimlik fotokopisi, memur kefil, iki adet resim, sabıka kaydı, adına kayıtlı fatura, maaş bordrosu, öğrenim belgesi, cami imamından izin belgesi ve E sınıfı ehliyet bulunuyor.
Macit, bugüne kadar 9 belgenin tamamını yalnızca bir kişinin getirdiğini ve bu belgeleri arşivlediğini belirtti.
Macit, fiyat listesini dükkanının girişine astı.
“KABALIK EDERSE BİZİM DE HİZMETİMİZ ONA GÖRE OLUR”
Yaklaşık 18 yıldır kahvecilik yaptığını söyleyen Macit, üsluba göre çay satış fikrinin nasıl geliştiğini şu sözlerle anlattı:
“Bizim normalde işimiz dışarıdan çok küçük gözükebilir ama çok emek isteyen bir iştir. Onun için biz de bu işe karşı biraz saygılı olmalarını istedik. Normalde çayımızın fiyatı 15 lira. Eğer müşteri uymaz, kabalık ederse bizim hizmetimiz de ona göre olur. Onun için 45 lira alırız.”
“PARAM YOK” DİYEN MÜŞTERİYE İLGİNÇ YÖNTEM
Kahvehanesinde bedava çay için 9 belge istediğini de belirten Macit, “Müşteri gelip çay içiyordu, gidiyordu, 'param yok' diyordu. Ben de dedim ki artık böyle bir şey yapalım. Bu belgeleri getiren bir tane çay içer gider. Bütün belgeleri bir tane Balıkesirli bir tur şoförü getirmişti.” dedi. Macit, o belgeleri de arşivleyip sakladığını dile getirdi.
30 LİRA DAHA UCUZ
Kahvehaneye ilk defa geldiğini söyleyen 25 yaşındaki Enes Kaya ise uygulanan yönteme çok şaşırdığını dile getirdi.
“Alışıldığın dışına çıkamıyoruz. ‘Çay ver’ diyoruz her zaman. Burada o fiyatları görünce biraz şaşırdım aslında.” diye konuşan Kaya, "Bir üslup değişikliğine çay 30 lira ucuza geldi. Ben bayıldım, çok iyi yani. Öğrenci olarak benim için çok iyi. Bedava çay için gerekli belgelerin hepsini ayarlasalar da 8’inci maddeyi ayarlayamazlar. Güzel bir espri diye düşünüyorum. Ben de hepsini ayarlasam bile imamdan belgeyi ayarlayamam." diye konuştu.