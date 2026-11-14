"Çay ver" diyene ceza gibi tarife. Yanlış kelime seçen 3 kat fazla para veriyor

“KABALIK EDERSE BİZİM DE HİZMETİMİZ ONA GÖRE OLUR”

Yaklaşık 18 yıldır kahvecilik yaptığını söyleyen Macit, üsluba göre çay satış fikrinin nasıl geliştiğini şu sözlerle anlattı:

“Bizim normalde işimiz dışarıdan çok küçük gözükebilir ama çok emek isteyen bir iştir. Onun için biz de bu işe karşı biraz saygılı olmalarını istedik. Normalde çayımızın fiyatı 15 lira. Eğer müşteri uymaz, kabalık ederse bizim hizmetimiz de ona göre olur. Onun için 45 lira alırız.”

“PARAM YOK” DİYEN MÜŞTERİYE İLGİNÇ YÖNTEM

Kahvehanesinde bedava çay için 9 belge istediğini de belirten Macit, “Müşteri gelip çay içiyordu, gidiyordu, 'param yok' diyordu. Ben de dedim ki artık böyle bir şey yapalım. Bu belgeleri getiren bir tane çay içer gider. Bütün belgeleri bir tane Balıkesirli bir tur şoförü getirmişti.” dedi. Macit, o belgeleri de arşivleyip sakladığını dile getirdi.

30 LİRA DAHA UCUZ

Kahvehaneye ilk defa geldiğini söyleyen 25 yaşındaki Enes Kaya ise uygulanan yönteme çok şaşırdığını dile getirdi.

“Alışıldığın dışına çıkamıyoruz. ‘Çay ver’ diyoruz her zaman. Burada o fiyatları görünce biraz şaşırdım aslında.” diye konuşan Kaya, "Bir üslup değişikliğine çay 30 lira ucuza geldi. Ben bayıldım, çok iyi yani. Öğrenci olarak benim için çok iyi. Bedava çay için gerekli belgelerin hepsini ayarlasalar da 8’inci maddeyi ayarlayamazlar. Güzel bir espri diye düşünüyorum. Ben de hepsini ayarlasam bile imamdan belgeyi ayarlayamam." diye konuştu.