Cebelitarık - İspanya sınırında yeni gelişme. 118 yıl sonra kaldırıldı
15.07.2026 12:44
38 bin kişinin nüfuslu Cebelitarık'ta tarihi değişim.
Brexit sonrası varılan anlaşmayla Cebelitarık ile İspanya arasındaki kara sınırındaki fiziki engel resmen kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle sınır geçişleri kolaylaşırken, kontroller havalimanı ve limanda ortak yürütülecek.
İspanya ile İngiltere'ye bağlı Cebelitarık arasındaki fiziki sınır çiti, Brexit sonrası yıllarca süren müzakerelerin ardından varılan anlaşmayla resmen kaldırıldı. Bu tarihi adım, her gün iki bölge arasında seyahat eden binlerce insanın ulaşımını büyük ölçüde kolaylaştırdı.
Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, "İspanya'daki ailesini ziyaret edenler ya da İspanya'dan gelen yakınlarını ağırlayanlar, çocuklarını futbol maçlarına veya okul dışı etkinliklere götürenler artık sınırda uzun kuyruklar oluşur mu diye endişelenmeyecek." dedi.
“BREXIT DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ”
Birleşik Krallık'ın 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla Cebelitarık'ın geleceği belirsizleşmişti. Uzun süren zorlu görüşmelerin ardından taraflar nihayet el sıkıştı ve imzalanan anlaşmayla Cebelitarık fiilen Schengen bölgesine dahil edildi.
2016'daki Brexit referandumunda Cebelitarık'taki seçmenlerin yüzde 96'sı AB'de kalma yönünde oy kullanmıştı.
Eğer bu anlaşma sağlanamasaydı, sınırda sert pasaport kontrolleri başlayacak ve her gün İspanya'dan Cebelitarık'a çalışmaya gelen yaklaşık 15 bin işçinin geçişi zorlaşarak bölge ekonomisi ciddi zarar görecekti.
İspanya ile olan egemenlik tartışmaları devam ediyor.
“ARTIK KALE FİZİKİ DEĞİL, DİJİTAL BİR KALEYE DÖNÜŞTÜ”
Fiziksel çitin kalkmasıyla birlikte Cebelitarık yönetimi güvenliği sağlamak için bölgeye canlı yüz tanıma kameraları yerleştirdi, Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, güvenlik kameralarının sayısının artırıldığını, polis, gümrük ve sahil güvenlik birimlerine de ek kaynak sağlandığını belirterek, "Artık kale fiziki değil, dijital bir kaleye dönüştü." ifadelerini kullandı.
Yeni dönemde sınır kontrolleri artık kara geçişinde değil, Cebelitarık Havalimanı ve limanında ortak görevliler tarafından yürütülecek.
Son olarak bu anlaşma sadece günlük geçişleri düzenliyor; Cebelitarık'ın Birleşik Krallık'a bağlı denizaşırı toprak statüsünü ve İspanya ile olan egemenlik tartışmalarını etkilemiyor.