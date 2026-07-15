Cebelitarık - İspanya sınırında yeni gelişme. 118 yıl sonra kaldırıldı

“ARTIK KALE FİZİKİ DEĞİL, DİJİTAL BİR KALEYE DÖNÜŞTÜ”

Fiziksel çitin kalkmasıyla birlikte Cebelitarık yönetimi güvenliği sağlamak için bölgeye canlı yüz tanıma kameraları yerleştirdi, Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, güvenlik kameralarının sayısının artırıldığını, polis, gümrük ve sahil güvenlik birimlerine de ek kaynak sağlandığını belirterek, "Artık kale fiziki değil, dijital bir kaleye dönüştü." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde sınır kontrolleri artık kara geçişinde değil, Cebelitarık Havalimanı ve limanında ortak görevliler tarafından yürütülecek.

Son olarak bu anlaşma sadece günlük geçişleri düzenliyor; Cebelitarık'ın Birleşik Krallık'a bağlı denizaşırı toprak statüsünü ve İspanya ile olan egemenlik tartışmalarını etkilemiyor.