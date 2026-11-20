Cenazeyi dondurma dolabında beklettiler
20.11.2026 15:41
Son Güncelleme: 20.11.2026 15:42
Belediyenin muhtarı morg ihtiyacının olduğunu dile getirdi.
Balıkesir Paşalimanı Adası’nda kalp krizi geçirip hayatını kaybeden kişinin cenazesi, adada morg bulunmaması ve camideki soğutmalı tabutun arızalı olması nedeniyle dondurma dolabında bekletildi.
Paşalimanı Adası'nın Harmanlı Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki Mahmut Saka, saat 06.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi.
Saka’nın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Adada sabit ambulans bulunmaması nedeniyle Balıklı İskelesi’ne götürülen Saka’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
MORG YOK, SOĞUTMALI TABUT ARIZALI
Saka’nın cenazesi, yakınlarının adaya ulaşmasını beklemek üzere camiye götürüldü. Adada morg bulunmaması ve camideki soğutmalı tabutun arızalı olması nedeniyle ölen kişinin cesedi, yakınları tarafından bir marketin dondurma dolabına konularak bekletildi.
MORG YAPILMASI İSTENDİ
Harmanlı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Övsene, yaşanan olayın adadaki önemli bir eksikliği gündeme getirdiğini belirterek, Paşalimanı Adası’ndaki 5 mahalleye hizmet verecek sabit bir morg yapılmasını istedi.