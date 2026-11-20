Paşalimanı Adası'nın Harmanlı Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki Mahmut Saka, saat 06.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi.

Saka’nın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Adada sabit ambulans bulunmaması nedeniyle Balıklı İskelesi’ne götürülen Saka’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

MORG YOK, SOĞUTMALI TABUT ARIZALI

Saka’nın cenazesi, yakınlarının adaya ulaşmasını beklemek üzere camiye götürüldü. Adada morg bulunmaması ve camideki soğutmalı tabutun arızalı olması nedeniyle ölen kişinin cesedi, yakınları tarafından bir marketin dondurma dolabına konularak bekletildi.

MORG YAPILMASI İSTENDİ

Harmanlı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Övsene, yaşanan olayın adadaki önemli bir eksikliği gündeme getirdiğini belirterek, Paşalimanı Adası’ndaki 5 mahalleye hizmet verecek sabit bir morg yapılmasını istedi.