Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini öldürdü

Gaziantep 'te cezaevinden izinli çıkan adam eski eşini öldürdü.

Olay, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi Hamidiye Caddesi’nde bulunan müstakil evde meydana geldi.

İddiaya göre; cezaevinden izinli olarak çıkan Eyüp Atar, iki yıl önce boşandığı ve iki çocuğunun annesi olan Gülseren Doğu'nun evine geldi.

İkili arasında gece saatlerinde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Eyüp Atar, eline geçirdiği bıçakla Gülseren Doğu'yu vücudunun değişik yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

Eyüp Atar, daha sonra kendini asarak yaşamına son verdi.

CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Gülseren'den haber alamayan aile yakınları, bu sabah gittikleri evde cansız bedenlerle karşılaştı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından cansız bedenler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Daha sonra cenazeler, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.