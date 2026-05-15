Cezaevine girmemek için 8 çocuk yapmıştı. Yine ceza aldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olay, bir evden 20 bin TL nakit para çalınmasıyla ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu 31 yaşındaki Saniye G. ile 13 yaşındaki oğlu Ç.G.'ye ulaştı.

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan anne ve oğlunun işlemleri emniyette tamamlandı.

Saniye G.’nin benzer suçlardan 60 ayrı suç kaydı bulunduğu, hakkında kesinleşmiş 65 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası olduğu öğrenildi.

8 çocuk annesi olduğu belirtilen kadının, en küçük çocuğunun 6 aylık olması nedeniyle cezasının infazının ertelendiği, en büyük çocuğunun ise 13 yaşında olduğu ifade edildi.

Saniye G.'nin cezaevine girmemek için sık sık çocuk doğurduğu ileri sürüldü.

13 Mart 2026 tarihinde Samsun Adliyesi’ne sevk edilen Saniye G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi ’ne gönderildi.

Saniye G., hakkında Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Bugün görülen davada hakim, Saniye G.’yi hırsızlık suçundan 2 yıl 9 ay 18 gün, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırarak toplamda 3 yıl 9 ay 18 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Samsun 2. Sulh Ceza Hakimi’nin, şüphelinin ceza infazından kaçmak amacıyla mevcut yasal düzenlemelerden faydalanmak için çok sayıda çocuk dünyaya getirdiğine dikkat çekerek konuyu Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü’ne taşıdığı öğrenildi.

Hakimin, Türk Ceza Kanunu’ndaki bazı düzenlemelere benzer şekilde bu haktan yararlanmanın belirli bir sayıyla sınırlandırılması yönünde öneride bulunduğu belirtildi.