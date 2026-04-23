Cezayı duyunca ağlamaya başladı. "Nasıl ödeyeceğim"
23.04.2026 13:37
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün ehliyet sahibi olmadığı anlaşıldı.
“Dur” ihtarına uymayıp kaçan sürücüyle polisin kovalamacası, adamın yakalanıp 290 bin TL ceza yemesiyle son buldu. Ceza miktarını duyan sürücü, “Nasıl ödeyeceğim? Hiç mi insafınız yok” diyerek ağladı.
Aksaray’da devriye atan asayiş ekipleri, hızla seyreden minibüse “dur” ihtarında bulundu. Buna rağmen gaza basan sürücü, hızını iyice artırarak kaçmaya başladı.
Polisler kovalamacayı aracın önünü keserek bitirdi. Otomobilden indirilen 18 yaşındaki E.G.'nin ehliyet sahibi olmadığı anlaşıldı.
Trafik ekipleri sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, “dur” ihtarına uymamak, trafiğe tehlikeye düşürmek gibi birçok ihlalden toplam 290 bin lira para cezası kesti.
Ceza miktarını duyan E.G., "Ben nasıl ödeyeyim? Hiç mi insafınız yok?" diyerek ağladı.
Araç ise trafikten 60 gün süreyle men edilirken, çekici marifeti ile otoparka çektirildi.