Cezayı duyunca ağlamaya başladı. "Nasıl ödeyeceğim"

Aksaray’da devriye atan asayiş ekipleri, hızla seyreden minibüse “dur” ihtarında bulundu. Buna rağmen gaza basan sürücü, hızını iyice artırarak kaçmaya başladı.

Polisler kovalamacayı aracın önünü keserek bitirdi. Otomobilden indirilen 18 yaşındaki E.G.'nin ehliyet sahibi olmadığı anlaşıldı.

Trafik ekipleri sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, “dur” ihtarına uymamak, trafiğe tehlikeye düşürmek gibi birçok ihlalden toplam 290 bin lira para cezası kesti.

Sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Ceza miktarını duyan E.G., "Ben nasıl ödeyeyim? Hiç mi insafınız yok?" diyerek ağladı.

Araç ise trafikten 60 gün süreyle men edilirken, çekici marifeti ile otoparka çektirildi.