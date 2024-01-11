Çıldır Gölü’nde atlı kızak keyfi başlıyor

Kar yağışının ardından, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Çıldır Gölü'nün yüzeyi buz tutmaya başladı.

Yüzeyi yaklaşık 10 santim buz tutan Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklar da buzun üzerine çıkmaya başladı. Yerli ve yabancı turistleri buz üzerinde gezdiren atlı kızaklar keyifli anlar yaşatıyor.

Atlı kızakçı Ufuk Ada, geç de olsa Çıldır Gölü’nün yüzeyinin buz tuttuğunu söyledi. Ada, ’’Artık yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladık. Bütün misafirlerimizi bu doğal güzellikleri görmeye bekliyoruz.’’ dedi.