Cinsel istismar hükümlüsü çatıda yakalandı
19.05.2026 15:18
Sağlık kontrolüne götürülen firariye çevredekiler tepki gösterdi.
Aksaray'da cinsel istismar suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı çatıda yakalandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Minarecik Mahallesi’nde meydana geldi. Gözcü kameralarına yakalanan Tarık B.'nin cinsel istismar suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve firari hükümlü olduğu tespit edildi.
ÇATIDA SAKLANDIĞI BELİRLENDİ
Bölgedeki asayiş ekipleri, firari hükümlünün peşine düştü. Bir iş merkezine giren Tarık B., saklandığı çatıda yakalandı.
Sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen hükümlüye çevredekiler tepki gösterdi. Tarık B., adliyeye sevk edildi.