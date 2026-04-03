Samsun'da cinsel taciz şüphelisini yüzündeki dövme ele verdi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 3150'nci Sokak'ta meydana geldi.

Sekizi cinsel suç olmak üzere 17 suç kaydı bulunan O.K.K., yolda yürüyen S.D. isimli kadını takip etti.

TELEFONLA KONUŞUYORMUŞ GİBİ YAPIP KAÇTI

O.K.K., bir süre sonra S.D.'nin yanına yaklaşıp, iddiaya göre elle cinsel saldırıda bulunduktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yaparak kaçtı.

S.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, şüphelinin tespiti için kamera çalışması başlattı.

DÖVMESİNDEN YAKALANDI

Ekipler, S.D.'nin verdiği bilgiler üzerine şüpheliyi yüzündeki dövmelerden tespit etti.

Altı saatlik kamera çalışmayla tekstil işi yaptığı belirtilen O.K.K., Atakent Bulvarı'nda otomobilinin yanında yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.