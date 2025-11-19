Çocuk istismarından aranan firari, ortak operasyonla yakalandı
19.11.2025 09:53
DHA
Edirne'de çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Edirne'de çocuk istismarı suçlamasıyla aranan firari hükümlü A.E., ortak operasyonla yakalandı.
Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, cinsel istismar suçundan aranan hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Düzenlenen ortak operasyonla çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.