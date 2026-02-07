Çocuk müstehcenliği operasyonunda 1 tutuklama

Alınan bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında Karadeniz Ereğili ilçesinde operasyon düzenlendi.

Teknik ve fiziki takiplerin sonucunda H.D., isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin internet üzerinden çocuklaran yönelik müstehcen içeriklere erişim sağladığı tespit edildiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "müstehcen yayınların izlenmesi ve bulundurulması" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.