Çocuk nüfusu artınca köy okulunun kapıları 6 yıl sonra yeniden açıldı

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta 450 nüfuslu Güleş köyündeki ilkokul, 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonrasında öğrenci yetersizliği ve nitelikli eğitim verilememesi nedeniyle atıl kaldı. Okulun 2 öğrencisi ise taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezindeki okula devam etti.

Köy sakinleri, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuk nüfusunun 6 yılda artması üzerine Güleş Köyü İlkokulunun yeniden açılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne talepte bulundu.

Okul, yapılan değerlendirmenin ardından tadilattan da geçirilerek eğitim öğretime dahil edildi. Üç öğretmenin görev yaptığı okulda, 6'sı okul öncesi olmak üzere 21 öğrenci eğitim görüyor.