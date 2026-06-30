Çocukların kavgası büyüdü, akrabalar birbirine girdi: Dördü ağır altı yaralı
30.06.2026 09:58
Jandarma olayın ardından köyde güvenlik önlemi aldı.
Batman'da akraba aileler arasında çıkan kavgada dördü ağır altı kişi yaralandı.
Batman'da aileler arasındaki kavgada altı kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Kozluk ilçesi Uzunçayır köyü Üzümlü Mezrası'nda meydana geldi. Akraba çocukları arasında çıkan kavgaya, aile büyükleri de karıştı.
Silahların da kullanıldığı kavgada Orhan E. (47), Abdurrahman E. (60), Erkan E. (24), Erman E. (27), Mehmet E. (63) ve Amine E. (20) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN DÖRDÜNÜN DURUMU AĞIR
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi alırken, hastanede tedavisi devam eden yaralılardan Abdurrahman, Amine, Erman ve Erkan E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.