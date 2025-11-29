Ahşap ev küle döndü 1 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı köylerden birinde müstakil bir evde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın uzun süren çalışmalar sonrasında söndürüldü. Ev sahibi yaralandı. Yaralı Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.