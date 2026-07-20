Çorum'da uyuşturucu operasyonu. 756 sentetik hap ele geçirildi
20.07.2026 13:54
Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 756 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda A.T.'nin (34) ikametinde ve kullandığı otomobilde detaylı arama gerçekleştirdi.
Aramalarda toplam 756 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Öte yandan, adres ve araçta yapılan aramalarda 2 adet silaha da el konuldu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YASAL UYARI
ALACA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ALACA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.