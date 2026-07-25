Tır ile tankerin çarpıştığı kazada iki şoför de yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir tanker ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 şoför yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Çorum-Yozgat karayolu Zile Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, T.S. idaresindeki fayans yüklü tır ile M.G'nin kullandığı melas yüklü tanker çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle tanker ve tırın dorsesi yola devrilirken, iki sürücü de yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle kavşaktaki trafik akışında bir süre aksama yaşandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.