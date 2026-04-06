Çorum için zirai don uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, 7 Nisan'ı 8 Nisan'a bağlayan gece itibarıyla Çorum'da hava sıcaklığı düşecek.

Ani düşüş sebebiyle kent genelinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski oluşabileceğinin belirtildiği duyuruda, 11 Nisan Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine üreticilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.