Çorum'da iki katlı metruk bina çöktü
06.11.2025 10:37
Anadolu Ajansı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı metruk bina çöktü. Enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Çorum'un Sungurlu ilçesi Başpınar Mahallesi'nde iki katlı evin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, enkaz altında birinin kalmış olabileceği ihtimali üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.
AFAD ekiplerince yapılan çalışmada enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Polis ekiplerince yıkılan evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.
