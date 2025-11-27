Kamyonla cip çarpıştı: 5 yaralı
27.11.2025 14:34
AA
Çorum'da kamyonla cipin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde gerçekleşen kaza H.Ö.D. idaresindeki kamyonla K.B.'nin idaresindeki cip çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucunda araçta sıkışan 5 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
