Kamyonla cip çarpıştı: 5 yaralı

27.11.2025 14:34

Anadolu Ajansı

AA

Çorum'da kamyonla cipin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gerçekleşen kaza H.Ö.D. idaresindeki kamyonla K.B.'nin idaresindeki cip çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Kaza sonucunda araçta sıkışan 5 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

