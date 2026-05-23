250 kiloluk kişinin cenazesi forkliftle indirildi

Çevrede toplanan vatandaşların meraklı bakışları arasında gerçekleştirilen çalışma, ekiplerin kontrollü müdahalesiyle sorunsuz tamamlandı. Bülbülün cansız bedeni daha sonra cenaze nakil aracına alınarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Osmancık Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin koordinasyonunda olay yerine teleskopik forklift getirildi. Özel ekipmanlarla hazırlanan cenaze , apartmanın 4’üncü katındaki dairenin balkonundan forklift yardımıyla dikkatli şekilde aşağı indirildi.

Yaklaşık 250 kilogram ağırlığında olduğu öğrenilen Bülbül’ün cenazesinin apartmanın dar merdivenlerinden indirilememesi üzerine ekipler farklı bir yöntem uyguladı.

İhbar üzerine adrese sağlık , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Bülbül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından savcılık, Bülbül'ün kesim ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesinin otopsi yapılmak üzere morga kaldırılması yönünde talimat verdi.

