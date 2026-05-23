250 kiloluk kişinin cenazesi forkliftle indirildi
23.05.2026 21:07
Cenaze, 4'ücü kattan teleskopik forkliftle indirildi.
Çorum'da yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki Mustafa Bülbül'ün cenazesi, teleskopik forklift yardımıyla aşağıya indirildi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde yalnız yaşayan Mustafa Bülbül’den bir süredir haber alamayan bakıcısı, kontrol amacıyla eve geldi. Kapıyı açarak içeri giren bakıcı, Bülbül’ü hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Bülbül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından savcılık, Bülbül'ün kesim ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesinin otopsi yapılmak üzere morga kaldırılması yönünde talimat verdi.
OLAY YERİNE TELESKOPİK FORKLİT GETİRİLDİ
Yaklaşık 250 kilogram ağırlığında olduğu öğrenilen Bülbül’ün cenazesinin apartmanın dar merdivenlerinden indirilememesi üzerine ekipler farklı bir yöntem uyguladı.
Osmancık Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin koordinasyonunda olay yerine teleskopik forklift getirildi. Özel ekipmanlarla hazırlanan cenaze, apartmanın 4’üncü katındaki dairenin balkonundan forklift yardımıyla dikkatli şekilde aşağı indirildi.
Çevrede toplanan vatandaşların meraklı bakışları arasında gerçekleştirilen çalışma, ekiplerin kontrollü müdahalesiyle sorunsuz tamamlandı. Bülbülün cansız bedeni daha sonra cenaze nakil aracına alınarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
