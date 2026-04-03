43 milyon liralık sahte ilan vurgunu

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ev almak isteyen vatandaşları sosyal medyadan sahte ilanlar paylaşarak dolandıran şebekeyi 6 aylık çalışmayla çökertti.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, dolandırıcıların internet sitelerindeki ev ilanlarını kopyalayıp ilan veren ev sahipleriyle iletişime geçerek evlerini almak için anlaştıktan sonra ilanı kaldırttığı ve kopyaladıkları ilanları farklı sosyal medya platformlarından tekrar ilan verdikleri belirlendi. Dolandırıcıların buldukları alıcıyı, gerçek satıcıyla tapu müdürlüklerinde buluşturduğu ve hileli yöntemle ödemeyi kendilerinin hesaplarına yaptırdıkları tespit edildi.

23 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Yürütülen çalışmada şüphelilerin 23 kişiyi bu yöntemle dolandırdığı tespit edilirken, çalışma süresince şüphelilerin banka hesaplarında 140 milyon 511 bin 814 TL işlem hacmi olduğu belirlendi. 6 aylık çalışma süresinde 43 milyon 250 TL’lik dolandırıcılık olayı da polis ekipleri tarafından engellendi. Şüphelilerin farklı illerde, farklı tarihlerde 4 farklı "ateşli silahla kasten öldürmeye teşebbüs", "ateşli silahla mala zarar verme" olayını gerçekleştiği belirlendi.

23 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından düğmeye basan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 23 şüpheliyi yakalamak için Çorum merkezli Mersin, Diyarbakır, Gaziantep ve Bursa'da eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda, kesinleşmiş 52 yıl hapis cezası bulunan H.İ.Ö., kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.K., kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan M.D.O. ile farklı suçlardan aranması bulunan S.Ş. ve İ.A.'nın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışma süresince ve operasyonda yapılan aramalarda, 1 adet makineli tabanca, 4 adet tabanca, 308 adet mermi, 240adet adet uyuşturucu hap, 38 adet cep telefonu ve GSM kart, 1 adet e-sim kart, 2 adet bilgisayar, 1 adet hafıza kartı, 25 bin 900 TL para, 5 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın, 2 adet çeyrek takılı bileklik, 1 adet yarım altın takılı zincir, ele geçirdi. Şüphelere ait banka hesaplarına bloke, piyasa değeri 9 milyon 600 TL olan 4 araca da satılamaz ve devredilemez şerhi konuldu.

Şüpheliler, Çorum İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.