Bahçesindeki otları yakmak isterken alevlerin arasında kaldı
13.09.2026 14:23
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinin bahçesindeki kuru otları yakmak istediği sırada çıkan alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, Sungurlu ilçesine bağlı Terzili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Paşa Bağuç, evinin bahçesindeki kuru otları tutuşturması nedeniyle yangın çıktı.
Yangımı gören vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, alevlerin arasında kalan Paşa Bağuç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bağuç'un cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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