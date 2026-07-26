Bisikletiyle geldiği köprüden atladı

Edinilen bilgilere göre, bisikletiyle Osmancık Köprüsü'nün üst geçit kısmına gelen H.M.Y. (27) isimli kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle 9 metre yükseklikten yola atladı.

Genç kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Asfalta düşerek yaralanan H.M.Y., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, H.M.Y.'ye ait olduğu belirlenen bisiklet, bir paket sigara ve çakmak delil olarak değerlendirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.