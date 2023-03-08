Çorum Haberleri - Anadolu Ajansı, Çorum ile Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi "kardeş şehir" oluyor



Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet çalışmalarını koordine etmek üzere İçişleri Bakanlığınca Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine "koordinatör vali" olarak görevlendirildi.



Depremin ilk günü ilçede çalışmalara başlayan Çiftçi, başta Çorum Belediyesi olmak üzere kentteki kamu ve sivil toplum kuruluşlarının imkanlarını, Afşin'de hayatın olağan akışına dönmesi için seferber etti.



Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın da sık sık ziyaret ederek koordinasyon çalışmalarına katıldığı Afşin'de Çorum'dan çok sayıda kişi arama kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım çalışmalarında gönüllü olarak yer aldı.



Çorum ve Afşin arasında gelişen ilişkilerin resmiyet kazanması için Çorum Belediyesi ile Afşin Belediyesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalanması kararlaştırıldı.



Çorum Belediye Meclisi toplantısında gündeme gelen "kardeş şehir" protokolü, oy birliğiyle kabul edildi.



Çorum Belediye Başkanı Aşgın, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Çorum'un tüm kurumları, siyasi partileriyle depremin ardından güzel bir sınav verdiğini söyledi.



Çorum'dan yapılan yardımların Afşin başta olmak üzere deprem bölgesinde yaraların sarılması için kullanıldığını vurgulayan Aşgın, yardımlara katkıda bulunanlara teşekkür etti.



Kısa süre önce Afşin'i ziyaret ettiğini hatırlatan Aşgın, "Belediye Meclisi'nde ilk karar, Çorum ile kardeş şehir olma kararıydı. Afşin'in en büyük caddesine de Çorum Caddesi adı verildi. Bundan sonra Afşin ile Çorum arasında muazzam bir gönül köprüsü kuruldu. Afşinliler, Çorum denilince peşine hemen 'kahraman Çorum' diyor. Resmi olarak da kardeş olalım istedik. Gönüldeki kardeşliğimiz resmi olarak da tescillendi." dedi.



Muhabir : Kemal Ceylan

Yayınlayan : Tayfur Murat Eğilmez





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