Çorum Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Haberler - Çorum Haberleri 27.10.2021 - 18:27
Çorum’da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği Lokali'nde çıkan 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, 10 kişinin ise arandığı belirtildi.
Daha önce de çeşitli ihbarlar üzerine polisin baskın düzenlediği öğrenilen dernek lokaline üye olmayan Cihan Kambur ile Muhammet Yücel'in yanlarında 1 kişi ile geldiği burada bulunanlarla henüz bilinmeyen nedenle tartıştıkları, ardından ise silahlı kavga çıktığı öğrenildi. Lokal güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, olay sırasında dernekte olan kişilerin ifadelerine başvurduğu belirtildi.
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