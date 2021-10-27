Çorum Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Çorum’da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği Lokali'nde çıkan 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, 10 kişinin ise arandığı belirtildi.

Daha önce de çeşitli ihbarlar üzerine polisin baskın düzenlediği öğrenilen dernek lokaline üye olmayan Cihan Kambur ile Muhammet Yücel'in yanlarında 1 kişi ile geldiği burada bulunanlarla henüz bilinmeyen nedenle tartıştıkları, ardından ise silahlı kavga çıktığı öğrenildi. Lokal güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, olay sırasında dernekte olan kişilerin ifadelerine başvurduğu belirtildi.