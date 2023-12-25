Çorum'da 11 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü yakalandı

K.B. idaresindeki hafif ticari aracın kentin farklı bölgelerinde araçlara çarparak ilerlediği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.



Ata Caddesi'nde tespit edilen araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.



Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, başka araçlara ve polis aracına çarptıktan sonra aracını polis ekiplerinin üzerine sürdü. Yaydiğin Kavşağı yakınlarında durdurulan aracın sürücüsü K.B. ile araçta bulunan A.B, polis ekiplerince yakalandı. Yaya olarak kaçan S.A. ise Çorum-Ankara kara yolunda otostop çekerken yakalandı.



Sürücü K.B'nin olay yerine gelen babası M.B, oğlunun polis ekiplerinin üzerine aracını sürdüğünü öğrenince "Devletin memurundan neden kaçıyorsun, hain misin sen. Kaçsan nereye kaçacaksın. Madem bu oldu, git polise teslim ol, bu kadar insanı oyalıyorsun." diyerek tepki gösterdi.



Araçtaki 3 kişi ifade işlemleri için Bahçelievler Polis Merkezi’ne götürüldü. 11 araca zarar veren sürücüye 38 bin 170 lira ceza uygulandı, hakkında adli işlem başlatıldı.

